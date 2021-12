POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 12.12.2021

Polizeiinspektion Diepholz

Fahren ohne Führerschein In Rehden, wurde am Samstag, 11.12.2021, gegen 04.55 Uhr, ein 28-jähriger Mann aus Lohne mit seinem PKW fahrend angetroffen. Es stellte sich bei der anschließenden Kontrolle heraus, daß der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Verstoß gegen das Steuergesetz Ein 23-jähriger Mann aus Hemsloh befuhr mit seinem PKW am Samstag, 11.12.2021, gegen 12.20 Uhr die Hauptstraße in Wagenfeld, wo er einer Streife auffiel. Diese hielt den PKW an, wobei im weiteren Verlauf festgestellt wurde, daß der ausländische Mitbürger seinen regelmäßigen Aufenthalt in Deutschland hat, er seinen PKW mit ausländischer Zulassung aber nicht umgemeldet hatte. Auf Grund dieser Tatsache wurde gegen den Mann ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

