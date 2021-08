Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Autoreifen zerstochen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (19.08.2021), 18:30 Uhr und Freitag (20.08.2021), 05:40 Uhr, machten sich Unbekannte an insgesamt acht Fahrzeugen zu schaffen, die im Bereich der Mehlemstraße in Ramersdorf abgestellt waren. Die Täter zerstachen in allen Fällen die Reifen der Fahrzeuge.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem sind im Tatzeitraum am Tatort verdächtige Personen aufgefallen? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

