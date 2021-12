Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unbekannter überfällt Tankstelle in Weyhe - Einbruch/Versuch in Bassum und Stuhr - Verteilerschrank beschädigt und geflüchtet in Bruchhausen-Vilsen ---

Diepholz (ots)

Weyhe

Tankstelle überfallen

Eine Tankstelle an der Syker Straße in Weyhe-Melchiorshausen wurde gestern gegen 22.00 Uhr von einem Unbekannten überfallen. Der unbekannte Mann betrat unmittelbar vor Schließung das Tankstellengebäude. Er ging direkt zur Kasse und forderte die 24-jährige Angestellte auf das Geld herauszugeben. Dabei drohte er ihr mit einem Messer. Bevor er die Tankstelle mit dem erbeuteten Bargeld verließ, steckte er noch mehrere Schachteln Zigaretten ein. Anschließend flüchtete er zu Fuß zur B 6. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Der Unbekannte wird 180 cm groß, schlank und im Alter eines Heranwachsenden beschrieben. Er trug eine schwarze Jogginghose der Marke Nike, einen schwarzen Hoodie und eine graue Joggingjacke. Weiter hatte er einen auffällig gemusterten Rucksack bei sich. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Stuhr

Einbruch in Einfamilienhaus

Am Donnerstag zwischen 13:30 Uhr und 19 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Schwäbisch-Hall-Straße in Stuhr-Kuhlen. Die Täter gelangen über den Wintergarten in das Wohnhaus. Dort wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und u.a. Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421/8066-0, entgegen.

Bassum

Einbruchsversuch

In der Zeit von Mittwoch, 21.00 Uhr, bis Donnerstag, 6.15 Uhr, haben bisher noch unbekannte Täter versucht, in eine Tankstelle an der Bremer Straße einzubrechen. Der Versuch misslang; die Tür hielt allen Versuchen stand. Der angerichtete Sachschaden beträgt allerdings 6000 Euro. Wer dort etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Bruchhausen-Vilsen

Verkehrsunfallflucht

In der Straße "Am Kanal / Ecke Knesestraße" hat ein bisher noch unbekannter Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren den Kabelverteilerschrank der Avacon beschädigt. Der Schaden wird auf mindestens 2500 Euro beziffert. Der Unbekannte muss in der Zeit von Mittwoch, 17.00 Uhr, bis Donnerstag, 8.00 Uhr, den Schaden verursacht und anschließend geflüchtet sein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

Stemshorn

Verkehrsunfall

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer übersah gestern gegen 17.15 Uhr beim Einbiegen von der Reininger Straße auf die Haldemer Straße den Pkw einer 66-jährigen Fahrerin und beide Pkw kollidierten. Beide Fahrzeugführer bleiben unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 10000 Euro beziffert.

