Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 201221-1035: Lautstark der Festnahme widersetzt

Gummersbach (ots)

Mit der Faust hat ein 22-jähriger Gummersbacher am Sonntagabend (19. Dezember) die Schaufensterscheibe einer Versicherungsfiliale in der Dieringhauser Straße eingeschlagen.

Ein Anwohner hatte die Tat beobachtet und die Polizei informiert. Als diese den alkoholisierten 22-Jährigen kontrollierte, kam er der Aufforderung sich auszuweisen in keiner Form nach und schrie stattdessen herum. Bei einer Durchsuchung sperrte er sich massiv gegen die Maßnahme und zog ein Tierabwehrspray hervor, welches die Polizei sicherstellte. Da er sich nicht beruhigte, nahmen die Beamten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Nachdem er sich auf dem Weg zur Polizeiwache kurzzeitig beruhigt hatte, begann er in der Zelle erneut zu treten und mit seinem Kopf in Richtung der Beamten zu schlagen. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe zur Feststellung seiner Alkoholisierung. Nach seiner Ausnüchterung konnte der 22-Jährige wieder entlassen werden. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren. Ein Polizist wurde im Rahmen des Einsatzes leicht verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell