Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210628.2 Beidenfleth: Kollision einer Wagenseilfähre mit zwei Segelbooten

Beidenfleth (ots)

Am Samstag setzte die Fähre "Else" um 11.20 Uhr in Beidenfleth vom westlichen zum östlichen Ufer der Stör über, ohne auf zwei flussabwärts fahrende Segelboote zu achten. Diese konnten nicht mehr rechtzeitig aufstoppen und verfingen sich in dem Zugseil der Fähre.

Personen kamen dabei nicht zu Schaden, die Segelboote werden noch auf eventuelle Beschädigungen untersucht.

Merle Neufeld

