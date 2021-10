Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Unbekannter Zeuge versucht bei Schlägerei zu schlichten, Polizei bittet den Zeugen sich zu melden

Korbach (ots)

Am Donnerstag, 14. Oktober, gegen 19.00 Uhr kam es in Korbach an der Ecke Friedrichstraße / Arolser Landstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse geht die Polizei von einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 16-Jährigen aus.

Nach Zeugenaussagen soll ein bisher unbekannter Mann versucht haben, die Kontrahenten zu trennen und den Streit zu schlichten. Der Mann soll etwa 50 Jahre alt sein und mit einen weißen VW-Caddy mit KB-Kennzeichen gefahren haben.

Da dieser Mann ist ein wichtiger Zeuge ist, wird er gebeten sich bei der Polizeistation Korbach unter der Telefonnummer 05631/9710 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

