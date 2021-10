Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Unbekannte entleeren gestohlene Feuerlöscher im Teich des Stadtparks, Polizei ermittelt

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 7. Oktober, auf Freitag, 8. Oktober, haben Unbekannte mehrere gestohlene Feuerlöscher im Teich des Korbach Stadtparks entleert. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und einer Umweltstraftat und bittet um Hinweise.

Am Freitagmorgen (8. Oktober) wurde der Schaden am Teich festgestellt. Die sofort verständigte Feuerwehr Korbach konnte das noch auf der Oberfläche des Wassers befindliche ABC-Pulver abgrenzen. Anschließend folgte das Absaugen mit einem Kanalspülwagen. Die Polizeistation Korbach nahm die Ermittlungen am Tatort auf und stellte die insgesamt fünf zurückgelassenen ABC-Feuerlöscher sicher.

Spätere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Feuerlöscher zuvor aus einer in der Nähe befindlichen Großbaustelle gestohlen worden waren.

Derzeit steht noch nicht fest, ob durch das Einbringen des Löschpulvers in den Teich ein nachhaltiger Umweltschaden entstanden ist.

Die Polizeistation Korbach sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Stadtparks gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 05631-971-0 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell