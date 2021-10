Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck-Frankenberg: Bei Anruf - Betrug!

Korbach (ots)

Neben den betrügerischen Straftaten, bei denen sich die Täter fälschlicherweise als Polizeibeamte ausgeben und bei vornehmlich älteren Menschen anrufen, um diese um ihr Erspartes zu bringen, wenden die Täter inzwischen auch eine neue telefonische Betrugsmasche an.

Die willkürlich ausgesuchten und ahnungslosen Opfer werden von einem Anrufautomaten auf dem Festnetz- oder auf dem Mobiltelefon angerufen. Die Bandansage gibt vor, dass das es sich um einen offiziellen Anruf des Bundessozialministeriums handelt.

Die Täter setzen das Opfer mit dieser Bandansage unter Druck. Angeblich soll eine missbräuchliche Verwendung der eigenen Sozialversicherungsnummer verhindert werden. Um sich zu schützen soll das Opfer am eigenen Telefon die Taste "1" drücken.

Nachdem die Taste "1" gedrückt wurde, wird das Opfer automatisch an eine kostenpflichtige Servicehotline weitergeleitet, bei der eine Minute telefonieren, bis zu 10 Euro kosten kann. Die Täter können das Opfer damit schnell um einen drei- oder vierstelligen Betrag betrügen.

Um nicht zum Opfer dieser Masche zu werden, empfehlen wir als Polizei:

- seien Sie misstrauisch bei unbekannten Telefonnummern - drücken Sie keine Tasten an ihrem Telefon, wenn Sie von einer unbekannten Person dazu aufgefordert werden - geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten weiter - geben Sie am Telefon keine Informationen zu Ihren Bankkonten weiter - beenden Sie das Gespräch, wenn Sie Zweifel haben

Sollten Sie bereits Opfer einer telefonischen Betrugsmasche geworden sein, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Manuel Luxenburger

Polizeioberkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell