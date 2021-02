Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Kellerräume

Paderborn (ots)

(CK) - In der Zeit von Montag (15.02.) bis Dienstag (16.02.) begaben sich bislang unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Marienstraße und brachen hier in drei Kellerabteile ein. Aus einem Kellerraum wurden zwei Angelruten, eine von der Marke Gamakatsu, entwendet. Die Diebe drangen darüber hinaus in einen weiteren Kellerraum ein; hier steht jedoch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. In ein drittes Kellerabteil versuchten die Täter zwar einzudringen, scheiterten jedoch.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer kann Angaben zu diesen Taten machen? Wer hat verdächtige Personen beobachtet oder kann sonst Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

