POL-PB: Besitzer eines Kugelgrills gesucht

Salzkotten (ots)

Die Polizei Paderborn sucht den Besitzer eines Kugelgrills samt Grillutensilien. Die Gegenstände sind vermutlich am Freitagabend des 18. Dezember 2020 im Bereich des Oelwegs in Salzkotten gestohlen worden.

Ein Zeuge hatte dort gegen 23.00 Uhr einen etwa 20 bis 22 Jahre alten und dunkelgekleideten Mann mit kurzen Haaren beobachtete, der einen Kugelgrill vor sich hertrug. Als der Tatverdächtige den Zeugen sah, flüchtete er. Dabei verlor er diverse Teile des Grills und stellte den Grill selbst schließlich am Querweg in einem Garten ab. Im Anschluss flüchtete er ohne die Gegenstände weiter in Richtung Liboriusstraße.

Der Zeuge alarmierte die Polizei. Eine Fahndung im Nahbereich blieb erfolgslos. Der dunkelfarbige Kugelgrill und die dazugehörigen Utensilien wurden gesichert. Zeugen, die etwas zu den Gegenständen oder deren Herkunft sagen können, werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen über die Telefonnummer 05251-3060 zu melden.

