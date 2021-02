Polizei Paderborn

POL-PB: LKW flüchtet nach Unfall im Begegnungsverkehr

Bad Wünnenberg (ots)

(CK) - Am Dienstagnachmittag (16.02., 15.25 Uhr) befuhr der bislang unbekannte Fahrer eines LKWs die B 480 in Fahrtrichtung Haaren. In einer langgezogenen 180-Grad-Kurve am Heuweg geriet er in den Gegenverkehr und prallte dort seitlich gegen den Auflieger eines entgegenkommenden Sattelzugs. Der Knall des Zusammenpralls war deutlich hörbar. Der Fahrer des LKWs setzte seine Fahrt daraufhin fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Auf beiden Seiten der Fahrbahn befanden sich zum Unfallzeitpunkt Schneeanhäufungen, welche die Straßenbreite teilweise erheblich reduzierten.

Die 54-jährige Fahrerin des beschädigten Sattelzugs geriet im Anschluss an den Unfall beim Durchfahren des Kurvenbereichs immer weiter nach links in Richtung des Gegenverkehrs und streifte dann die komplette linke Fahrzeugseite eines VWs, dessen Fahrer noch vor der Kurve auf der Bankette gewartet hatte. Dabei splitterte die Scheibe der Fahrertür. Der 29-jährige Fahrer aus Minden wurde infolgedessen leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Der VW des Mindeners wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen LKW machen oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell