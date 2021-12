Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 211221-1035: Bargeld erbeutet

Bergneustadt (ots)

In der Straße "Vossbicke" in Bergneustadt haben sich Kriminelle Zugang in ein Einfamilienhaus verschafft.

Im Tatzeitraum zwischen 23:30 Uhr am Samstag und 12 Uhr am Montag (20. Dezember) kletterten die Täter durch ein gewaltsam aufgebrochenes Badezimmerfenster in die Wohnung. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und Kommoden und stahlen das dabei aufgefundene Bargeld.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

