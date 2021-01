Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal BAB A5 - Lkw-Fahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bruchsal-Büchenau (ots)

Bei einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Lastwagen ist am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der Autobahn 5 nördlich von Bruchsal-Büchenau ein 46 Jahre alter Lkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Zunächst ging man von drei beteiligten Schwerfahrzeugen aus, was sich aber nicht bestätigte.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr zunächst ein Lkw auf der rechten Fahrspur in Richtung Norden und bremste am Ende eines Staus ab. Der nachfolgende Lkw-Fahrer erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Er wurde im Führerhaus eingeklemmt und konnte unter Einsatz der Feuerwehr gegen 15.50 Uhr schwerstverletzt geborgen werden. Der Mann kam mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Der Verkehr staute sich bis auf eine Länge von neun Kilometern in Richtung Karlsruhe zurück und wurde von Kräften der Verkehrspolizei an der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord abgeleitet. Erst gegen 16.10 Uhr konnte der linke von drei Fahrstreifen wieder freigegeben und die Ableitung des Nordverkehrs um 17.10 Uhr beendet werden.

Aufgrund einer notwendig gewordenen Nassreinigung wegen ausgelaufenen Öls dauern Teilsperrungen bis voraussichtlich 20.00 Uhr noch an. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf 60.000 Euro beziffert.

