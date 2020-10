Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Benrad-Nord: Verkehrsunfall - Motorradfahrer leicht verletzt - Autofahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Montagabend (12. Oktober 2020) ist ein Motorradfahrer auf der Straße "Am Schicksbaum" einem Auto ausgewichen und gestürzt. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Gegen 21:45 Uhr waren der 17-jährige Motorradfahrer und ein silberner Kleinwagen auf dem zweispurigen Teilstück der Straße "Am Schicksbaum" nebeneinander in Richtung Widdersche Straße unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zur Ortmannsheide wird der Straßenverlauf einspurig. Hier kamen sich beide Fahrzeuge so nah, dass der 17-Jährige nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er verlor auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer fuhr weiter.

Rettungskräfte entließen den jungen Mann nach kurzer Behandlung in die Obhut seiner Mutter.

Er konnte weder Angaben zum Geschlecht des Fahrers noch zum Fahrzeugtyp des silbernen Kleinwagens machen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (489)

