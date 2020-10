Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Seitenspiegel an 16 Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Zwei junge Männer haben in der Nacht zu Sonntag (11. Oktober 2020) im Stadtteil Fischeln die Außenspiegel an 16 Autos beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Fahrzeuge parkten am Fahrbahnrand auf der Kimplerstraße, An der Hufschmiede, der Wilhelmstraße, der Dolbaumstraße und der Bessemerstraße. Die Täter beschädigten zwischen 2 und 2:30 Uhr jeweils den linken Außenspiegel der Fahrzeuge.

Laut Zeugen handelt es sich um mindestens zwei junge Männer. Einer von ihnen fuhr auf einem Fahrrad, der Andere war zu Fuß unterwegs. Beide sind circa 1,70 Meter groß.

Für Hinweise wenden Sie sich telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (486)

