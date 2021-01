Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Beim Abbiegen mit Pkw kollidiert

Karlsruhe (ots)

Ein leicht Verletzter sowie ein Sachschaden von fast 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am späten Dienstagnachmittag in Stutensee ereignete.

Kurz nach 17 Uhr fuhr der 22 Jahre alte Unfallverursacher auf der Hegaustraße in Richtung Hauptstraße. Hierbei übersieht er beim Abbiegen den auf der Hauptstraße in Richtung Blankenloch fahrende BMW. Durch den Zusammenstoß wurde der 36-jährige BMW-Fahrer leicht verletzt. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

