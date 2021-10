Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 13-jähriges Kind bei Verkehrsunfallflucht leichtverletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.10.2021, zwischen 20:50 Uhr und 21:15 Uhr, befuhr ein 13-jähriger Junge mit seinem Fahrrad die Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. Der Junge bog an der Kreuzung zur Branchweilerhofstraße nach rechts in diese ab. Hiernach hat ihn etwa auf Höhe der Branchweilerhofstraße 12 ein PKW leicht touchiert, weshalb das Kind stürzte und sich leicht verletzte. Der PKW setzte seine Fahrt ohne eine Reaktion fort. Das Kind konnte das flüchtige Fahrzeug als kleinen, vermutlich dunklen, PKW der Marke "FIAT" beschreiben. Aufgrund der fehlenden Reaktion des Fahrzeugführers und da das Fahrrad des Jungen über keine Beleuchtung verfügt, ist bis dato noch nicht geklärt, ob der PKW-Fahrer den Zusammenstoß überhaupt bemerkt hat. Zeugen, welche Hinweise auf den PKW oder den Fahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

