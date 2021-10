Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schulwegkontrollen

Bad Dürkheim (ots)

Am 01.10.2021 kam es durch die Polizei und Stadt Bad Dürkheim erneut zu Schulwegkontrollen. An diesem Tag wurde der Anreiseverkehr der Grundschule Grethen kontrolliert. Es wurden ca. 30 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Bei zahlreichen Bürgergesprächen war es den eingesetzten Kräften besonders wichtig, die Eltern über ihre Pflichten aufzuklären, für die Gefahren im Straßenverkehr und auf dem Schulweg zu sensibilisieren und Lösungen im Umgang mit diesen Gefahren aufzuzeigen. Bei den Kontrollmaßnahmen fiel zudem positiv auf, dass nur ein Verstoß im Zusammenhang mit der fehlenden Sicherung eines Kindes im Fahrzeug festgestellt werden musste. Dem 59-jährigen VW-Fahrer droht nun ein Bußgeld in Höhe von 60EUR und ein Punkt in Flensburg.

