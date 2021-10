Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne gültigen Führerschein unterwegs - Verkehrskontrolle endet mit Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 01.10. wurde ein 58-jähriger Autofahrer in der Landauer Straße in Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass dem Mann bereits in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen worden war und er seitdem keine neue gültige Fahrerlaubnis erlangt hatte. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

