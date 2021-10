Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall auf der L455

Freinsheim (ots)

Am 01.10.2021 gegen 11:20 Uhr befuhr die 70-jährige Audi-Fahrerin die L455, von Großkarlbach kommend in Fahrtrichtung Freinsheim, als sie ein Insekt im Fahrzeuginneren bemerkte. Aus Angst vor einem Wespenstich, schlug die Frau um sich und verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie kam von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben, wo sie mit einem Betonrohr kollidierte. Durch den Rettungshubschrauber wurde der Notarzt an die Unfallstelle verbracht. Die 70-jährige Frau wurde verletzt und zur weiteren Klärung, durch einen Krankenwagen, ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

