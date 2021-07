Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch

Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 23.07.2021 auf den 24.07.2021 wurde in der Innenstadt Frankenthals versucht in einen Imbiss einzubrechen. Bislang unbekannte Täter versuchten die Glaselemente der Bestelltheke aufzudrücken. Dies gelang dem Täter nicht. Durch das Aufschieben entstanden mehrere Risse im Glas und somit ein Schaden in Höhe von etwa 500. Am Fenster konnten mehrere Spuren gesichert werden. Aktuell liegen keine Hinweise auf den unbekannten Täter vor. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell