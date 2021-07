Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zerstochene Reifen am PKW

Bobenheim-Roxheim (ots)

In der Nacht vom 23.07.2021 auf den 24.07.2021 wurden in der Königsberger Straße in Bobenheim-Roxheim die Reifen eines berechtigt auf einem Behindertenparkplatz geparkten Fahrzeugs beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerstachen zwei Reifen und verursachten einen Schaden von etwa 100EUR. Hinweise auf die Täter gibt es aktuell nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell