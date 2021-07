Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beschädigtes Fenster

Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 23.07.2021 auf den 24.07.2021 wurde an einem Schreibwarenladen in Innenstadt Frankenthals eine Fensterscheibe beschädigt. Bislang unbekannte Täter warfen einen Stein gegen ein Fenster, sodass dieses teilweise zerbrach. Der Schaden dürfte sich auf etwa 200EUR belaufen.

