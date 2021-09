Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fenster eines Baucontainers eingeschlagen

Arbeitstasche entwendet

Kleve-Kellen (ots)

Am Freitag (3. September 2021) zwischen 13.45 Uhr und 15.45 Uhr schlug eine bislang unbekannte Person die Fensterscheibe eines an der Straße Goldacker abgestellten Baucontainers ein und entwendete eine Arbeitstasche. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 - 5040. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell