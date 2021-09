Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kerken (ots)

In der Nacht zu Samstag 04.09.2021 um 03:40 Uhr befuhr ein 22 jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn mit seinem Pkw Mitsubishi die Hülser Straße von Krefeld kommend in Fahrtrichtung Kerken. In Höhe der Ortseinfahrt Aldekerk kam er aus noch unbekannten Gründen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Grundstücksmauer. Von dort aus schleuderte er wieder zurück auf die Fahrbahn und kam auf der Gegenfahrspur zum stehen. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der 22 jährige Fahrer, als auch sein 18 jähriger Beifahrer schwer verletzt. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurden sie den umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Die Grundstücksmauer und und das Fahrzeug wurden bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die örtliche Feuerwehr abgestreut. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer alkoholisiert war und zusätzlich auch noch Betäubungsmittel zu sich genommen hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Hülser Straße (B9) voll gesperrt.

