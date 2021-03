Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Frau beim Zughalt in Marburg bestohlen

Marburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) (ots)

Opfer eines Gepäckdiebstahls wurde am vergangenen Samstag (13.3.; ca. 12.30 Uhr) eine 39-jährige Frau aus Mühlhausen (Thüringen). Die Frau war unterwegs in einem Regionalexpress von Frankfurt am Main in Richtung Kassel-Hauptbahnhof.

Beim Halt im Bahnhof Marburg hätte ein bislang Unbekannter ihr den Rucksack gestohlen und sei damit aus dem Zug geflüchtet.

Die Thüringerin hatte ihren Rucksack neben sich auf dem Sitz stehen, sei aber durch das Bedienen ihres Mobiltelefons offensichtlich abgelenkt gewesen. Dadurch hätte sie den Diebstahl zu spät bemerkt.

Nach Angaben der Bestohlenen, soll der Dieb neben dem Rucksack ein Laptop sowie Bargeld in Höhe von 2500 EUR entwendet haben. Der Gesamtschaden wird auf rund 3000 EUR geschätzt.

Ein zweiter Fall

Ein Opfer der Diebe wäre auch beinahe ein 68-Jähriger aus Darmstadt geworden. Der Mann fuhr im gleichen Zug wie die 39-jährige Frau aus Mühlhausen. Der Rentner hatte die Langfinger Finger jedoch noch rechtzeitig bemerkt und konnte daher den Diebstahl seines Rucksacks verhindern. Auch er hatte sein Gepäck auf dem Nebensitz stehen.

Mit einem Ablenkungsmanöver versuchten die Unbekannten Beute zu machen.

In beiden Fällen handelt es sich vermutlich um die gleichen Täter. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Täterbeschreibungen konnten die Betroffenen nicht abgeben.

Zeugen gesucht!

Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

