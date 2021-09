Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Geschäftseinbruch

Mobiltelefone aus Stahlschrank entwendet

Kleve (ots)

Am Sonntag (5. September 2021) zwischen 01.30 Uhr und 04.30 Uhr brach ein unbekannter Täter in ein Geschäft in der Fußgängerzone in Kleve ein. Er hebelte ein seitliches Fenster des Gebäudes an der Straße Hasenberg auf und kletterte in das Ladenlokal. Hier brach die bislang unbekannte Person einen Stahlschrank auf und entwendete mehrere Mobiltelefone, um anschließend das Geschäft wieder durch das Fenster zu verlassen. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell