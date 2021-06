Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Maxdorf - Es wird nach Zeugen gesucht

Maxdorf (ots)

Am Freitag, den 26.06.2021, gegen 07:00 Uhr, befuhr die 53-Jährige PKW-Fahrerin (grauer VW Golf) die Hauptstraße in Maxdorf von dem Kreisverkehr L 454 / L 527 / Weisenheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Joseph-Haydn-Straße. Kurz vor der Einmündung zur Joseph-Haydn-Straße überholte die 53-Jährige einen Kleinbus.

Zeitgleich kam ein anderer 54-Jährige Autofahrer (blauer Skoda Superb) aus der Joseph-Haydn-Straße gefahren und bog nach rechts auf die Hauptstraße in Richtung Birkenheide, Fußgönheim ab.

Noch bevor der Überholvorgang beendet war, kam es zum Zusammenstoß auf der Gegenfahrbahn der Überholerin zwischen den beiden Autofahrern. Es entstand ein Gesamtsachschaden an beiden PKWs von ca. 11.000 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

