Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fußgängerin angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Am Alten Sportplatz/Lassallestraße ist heute morgen eine 68-jährige Fußgängerin aus Marl angefahren und leicht verletzt worden. Ein 41-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus Marl wollte gegen 7.35 Uhr von der Lassallestraße nach links in die Straße Am Alten Sportplatz abbiegen und stieß dabei mit der Fußgängerin zusammen. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden ist nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell