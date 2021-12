Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mädchen vermutlich in Bus belästigt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen kam es gegen 8 Uhr zu einem Vorfall in einem Linienbus am Kirchhellener Ring. Ein bislang unbekannter Mann ist in der Linie 267 aufgefallen, weil er nach ersten Erkenntnissen einem elfjährigen Mädchen aus Bottrop ans Gesäß fasste. Mitschüler des Mädchens hatten sie darauf aufmerksam gemacht. Nach deren Angaben habe er dies auch noch bei anderen Mitfahrenden getan. Ob es sich letztlich um eine sexuelle Belästigung oder einem Versuch von Taschendiebstählen handelt, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei und somit noch nicht abschließend geklärt. Der Mann ist zusammen mit der Elfjährigen und anderen Kindern am ZOB eingestiegen und losgefahren. Letztlich informierte die Schulleitung die Polizei. Nähere Hinweise bzw. eine Personenbeschreibung zu dem Mann liegen bislang nicht vor.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

