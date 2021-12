Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

In der Nacht zu heute (ca. 1.15 Uhr) brachen Unbekannte an der Stettiner Straße in eine Werkzeughalle ein. Zuvor hatten sie versucht die Zugangstür des Friedhofverwaltungsgebäudes aufzuhebeln. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der alarmierte Wachschutz konnte noch auf dem Parkplatz ein verdächtiges Auto, besetzt mit zwei Personen, erkennen. Nähere Angaben liegen hierzu nicht vor. Die Fluchtrichtung ist ebenfalls unbekannt.

Marl

Durch ein auf Kipp stehendes Fenster verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung an der Schwalbenstraße. Am Freitagabend entwendeten die Täter Schmuck aus dem Schlafzimmer und entfernten sich anschließend unerkannt von dort.

Recklinghausen

Unbekannte brachen am Freitagabend in ein Schulgebäude am Beisinger Weg ein. Die zuständige Sicherheitsfirma informierte die Polizei. Der Alarm war bei ihnen aufgelaufen. Sie öffneten diverse Schranktüren im Aufenthalts- bzw. Büroraum. Anschließend flüchteten sie durch ein Fenster in unbekannte Richtung. Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

An der Blitzkuhlenstraße brachen unbekannte Täter Spinde im Werkstattbereich einer Produktionsstätte auf und entwendeten Werkzeug. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und heute, 07.10 Uhr.

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Samstag (10.45 - 11 Uhr) an der Hochstraße. Bislang Unbekannte stiegen durch das offen stehende Fenster in die Wohnung ein und entwendeten eine Schmuckschatulle mitsamt des Inhalts. Sie entkamen unerkannt.

An der Ziegeleistraße stiegen Unbekannte ebenfalls am Samstag durch ein offen stehendes Fenster in eine Wohnung ein. Sie entfernten zuvor das angebrachte Fliegengitter. Die Unbekannten flüchteten schließlich unerkannt - und mit Schmuck - vom Tatort. Die Tatzeit liegt zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr.

In der Zeit von Freitag, 23 Uhr, bis Samstag, 09 Uhr, brachen unbekannte Tätert in ein Juweliergeschäft an der Martinistraße ein. Sie entwendeten diversen Schmuck. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Bottrop

Am Freitag hebelten unbekannte Täter, zwischen 15 Uhr und 18 Uhr, die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung an der Görkenstraße auf und verschafften sich so Zutritt. Sie durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie nichts. Sie flüchteten unerkannt.

Waltrop

Zu einem Wohnungseinbruch kam es an der Barbarastraße. Am späten Freitagabend, bzw. Samstagnacht, öffneten Unbekannte die Terrassentür gewaltsam und durchwühlten im Inneren Schränke und Schubladen. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Beute haben sie nach ersten Erkenntnissen nicht gemacht.

Castrop-Rauxel

An der Bergstraße versuchten unbekannte Täter die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Aufgrund eines zusätzlich angebrachten Schlosses an der Terrassentür konnte dies jedoch verhindert werden. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich unerkannt von dort. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 08.30 Uhr. Einbrecher haben es immer eilig. Je schwieriger ihnen der Einbruch gemacht wird, desto eher geben sie auf. Eine kostenlose Beratung zum Thema Einbruchschutz bietet die Polizei allen Interessenten an. Nachfragen an das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz sind unter der Telefonnummer 02361/55-3344 möglich.

Von der Uferstraße entwendeten unbekannte Täter einen grauen Ford Kuga mit CAS(troper) Kennzeichen. Die Täter agierten zwischen Sonntagabend und heute Morgen. Der Wagen stand unter dem Carport. Nähere Informationen liegen bisher nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell