Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim Innenstadt: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Mannheim-Innenstadt (ots)

Zeugen beobachteten, wie am Montag gegen 23:30 Uhr ein Seat-Fahrer eine Fußgängerin beim Überqueren der Kunststraße in Höhe Kaiserring erfasste. Der Seat-Fahrer war gerade an der für ihn auf "grün" gesprungenen Ampel losgefahren, als die 18-Jährige aus Richtung Planken kommend bei für sie "rot" zeigender Fußgängerampel auf die Straße trat. Die Fußgängerin erlitt einen Schock, sowie eine Prellung im Bereich des Kopfes und wurde in einer nahegelegenen Klinik erstversorgt. Ein Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell