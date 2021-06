Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Einbruch in Bungalow

Erkelenz (ots)

Am 5. Juni (Samstag) versuchte eine Person gegen 13.30 Uhr in einen Bungalow am Cusanushof einzudringen. Der Täter wurde durch die Bewohner bemerkt und flüchtete unerkannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell