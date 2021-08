Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Verkehrsunfall auf der A 6 in Richtung Heilbronn kurz vor Sinsheim. 32-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 19:40 Uhr ereignete sich auf der A 6 in Richtung Heilbronn kurz vor Sinsheim ein Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger VW-Fahrer kam aufgrund regennasser Fahrbahn ins schleudern und kollidierte mit einer 32-jährigen BMW-Fahrerin. Die BMW-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam zur weietren Behandlung in das Krankenhaus nach Sinsheim. Die A 6 war bis ca. 20.45 Uhr voll gesperrt. Es bildeten sich ca. 5 km Rückstau. Bis ca. 24.00 Uhr war der rechte und mittlere Fahrstreifen zur Fahrbahnreinigung gesperrt. Der Verkehr konnte über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

