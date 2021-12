Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 35-Jähriger fällt durch riskante Fahrmanöver auf

Recklinghausen (ots)

In Dorsten ist am Freitagmittag- bzw. Freitagnachmittag ein Autofahrer mehrfach negativ aufgefallen. Zeugen meldeten über die Notrufnummer 110 einen "chaotischen Fahrer", der unter anderem über rote Ampeln gefahren, während der Fahrt die Fahrertür geöffnet habe und sogar über Gehwege gefahren sei. Weil sich die Zeugen das Kennzeichen gemerkt hatten, kamen die Ermittlungen schnell voran. Gegen 15.25 Uhr konnte der Fahrer dann im Bereich Halterner Straße/Borkener Straße von einem Streifenwagen entdeckt werden. Der Fahrer ignorierte allerdings sämtliche Anhaltezeichen der Beamten, die mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs waren. Dabei überfuhr der Mann erneut mehrere rote Ampeln. Das Auto konnte schließlich auf dem Parkplatz eines Berufskollegs gefunden werden - der Fahrer versuchte zu Fuß zu flüchten, was ihm aber nicht gelang. Der 35-Jährige aus Dorsten wurde vorläufig festgenommen. Es besteht der Verdacht, dass er Drogen genommen und sich möglicherweise betrunken ans Steuer gesetzt hatte. Bei seiner Durchsuchung wurden außerdem vermeintliche Drogen (BTM) gefunden. Der Führerschein des 35-Jährigen wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

