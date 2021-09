Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Familienstreit eskaliert in Bad Vilbel

Friedberg (ots)

Pressemeldung der Polizei Wetterau vom 20.09.2021

Familienstreit eskaliert

Bad Vilbel: Ein Notruf erreichte die Polizei am Montag (20.09.) gegen 6.45 Uhr. In der Dieselstraße attackiere ein Mann seine Frau. Vor Ort konnte die Polizei eine verletzte 63-Jährige feststellen. Sie nahm den 70-jährigen Tatverdächtigen fest, der sich ebenfalls noch vor Ort aufhielt. Rettungskräfte verbrachten das Opfer in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ist in die Ermittlungen eingebunden. Der Busverkehr in der Dieselstraße musste aufgrund des Einsatzes kurzzeitig umgeleitet werden.

Weitere Angaben zum Vorfall können zu aktuellen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Von Anfragen wird gebeten abzusehen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell