Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mann schlägt zu

Mit schweren Verletzungen kam am Montag in Ulm ein 65-Jähriger ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat gegen 18.30 Uhr in der Parkanlage an der Beyerstraße. Der 34-Jährige soll wohl dort mehrere Kinder/Jugendliche belästigt haben. Ein 65-Jähriger kam zufällig vorbei und wollte den 34-Jährigen von seinem Tun abhalten. Der 34-Jährige schlug daraufhin unvermittelt dem 65-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der ging zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei konnte den 34-Jährigen am Tatort vorläufig festnehmen. Der war deutlich betrunken. Gegenüber den Polizisten verhielt er sich aggressiv. Die Polizisten legten ihm Handschellen an und brachten ihn auf ein Polizeirevier. Dort kam er in eine Gewahrsameinrichtung wo er seinen Rausch ausschlafen musste. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

