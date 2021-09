Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei ermittelt nach Tod eines Zweijährigen wegen fahrlässiger Tötung

Gelsenkirchen (ots)

Nach dem Tod eines zweijährigen Kindes in einer Gelsenkirchener Kindertagesstätte hat die Polizei am Mittwoch, 1. September 2021, ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen zwei 24 und 36 Jahre alte Erzieherinnen eingeleitet. (siehe hierzu Pressemitteilung vom 31. August 2021, 09.53 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5007397). Eine durch die Staatsanwaltschaft Essen angeordnete Obduktion am Vortag hatte ergeben, dass der Tod durch Ersticken eintrat. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

