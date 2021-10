Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Ein 22-Jähriger wurde in der Nacht zu Freitag in der Rathausstraße in Zella-Mehlis angegriffen und mehrfach ins Gesicht und gegen den Oberkörper geschlagen. Eine Gruppe von vier Personen stand dem Mann gegenüber. Um wem es sich bei den Angreifern handelt, ist bislang noch nicht geklärt. Ebenso wenig ist bekannt, ob die Angreifer gemeinsschaftlich handlten oder nur einer aus der Gruppe heraus die Attacke ausführte. Aufgrund von Schmerzen wurde der Mann zur medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht. Zeugen, die Angaben zur angezeigten Körperverletzung machen können, melden sich bitte bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell