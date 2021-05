BPOL NRW: Festnahme durch Bundespolizei: Mann randaliert in Bahnhofstoilette, greift Beamte an und versucht einen Brand zu legen

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Am 26.05.2021 nahm die Bundespolizei am Bahnhof Köln Messe/Deutz einen äußerst aggressiven Mann fest, der wegen "Raub" mit Untersuchungshaftbefehl ausgeschrieben war. Er wehrte sich vehement gegen alle Maßnahmen, verletzte einen Beamten leicht und versuchte auf der Dienststelle eine Matratze anzuzünden.

Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr alarmierten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG die Bundespolizei, da ein Mann ohne zu bezahlen die Bahnhofstoilette im Damenbereich nutzte und dort randalierte.

Die Polizisten kontrollierten den Renitenten, der sich nicht ausweisen konnte, und stellten fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Köln zur Festnahme wegen "Raub" gesucht wurde. Als sie dem 39-jährigen gebürtigen Letten dies erklärten, baute er sich vor den Beamten auf und verhielt sich durchgehend aggressiv und unkooperativ. Trotz Handschellen griff er im Einsatzfahrzeug einen Bundespolizisten an, in dem er ihm vor das Schienbein trat. Weiterhin versuchte er wiederholt ihn zu beißen und Kopfstöße zu verteilen. Auf der Dienststelle am Kölner Hauptbahnhof setzte er dann eine Matratze in Brand, was Einsatzkräfte direkt unterbanden und so eine Ausbreitung des Feuers verhinderten.

Eine Überprüfung der Fingerabdrücke bestätigte die Identität des Räubers, so dass die Bundespolizisten ihn dem Polizeigewahrsam der Kölner Polizei übergaben und Strafverfahren wegen "Sachbeschädigung", "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte" und "Körperverletzung" einleiteten.

