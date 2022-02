Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220223-3: Unbekannte raubten Smartphone

Bergheim (ots)

Jugendlicher soll Geschädigten in den Schwitzkasten genommen haben.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Dienstag (22. Februar) die Fahndung nach drei unbekannten Tätern aufgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, einen Jugendlichen (15) am Bahnhof in Bergheim Kenten in den Schwitzkasten genommen und sein Smartphone aus der Hosentasche geraubt zu haben.

Gegen 15.30 Uhr soll sich der 15-Jährige mit einem Freund am Bahnhof an der Kölner Straße befunden haben. Plötzlich seien drei unbekannte Jugendliche auf sie zu gekommen. Einer der drei habe den 15-Jährigen unvermittelt in den Schwitzkasten genommen. Während dessen soll ihm ein zweiter Jugendlicher aus der Gruppe das Smartphone aus der Hosentasche gezogen haben. Danach seien sie in unbekannte Richtung geflohen.

Die drei unbekannten Täter sollen 17 bis 18 Jahre alt gewesen sein. Der junge Mann, der den Jugendlichen in den Schwitzkasten nahm, soll etwa 175 Zentimeter groß und von normaler Statur gewesen sein. Er trug eine dunkle Hose und eine beige Jacke. Der Täter, der das Mobiltelefon aus der Hosentasche nahm, soll etwa 180 Zentimeter groß und dünn gewesen sein. Er trug eine dunkle Hose und eine schwarze Jacke.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 fragen: Wer hat die Tat oder die Täter im Umfeld des Bahnhofs beobachtet? Wer kann Hinweise zur Identität der Täter geben? Hinweise richten Sie bitte telefonisch unter 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die Ermittler. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell