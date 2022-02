Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220224-1: Räuber droht mit Pistole und schlägt mit der Waffe zu

Kerpen-Sindorf (ots)

Mögliche Tatwaffe sichergestellt. Die Auswertung erster Zeugenhinweise dauert an.

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen ist auf der Suche nach einem unbekannten Mann, der am Mittwochabend (23. Februar) um 19.20 Uhr versucht haben soll, einen 22-Jährigen im rückwärtigen Bereich des Bahnhofes in Kerpen-Sindorf an der Raiffeisenstraße mit Waffengewalt auszurauben. Beim Eintreffen seiner Freundin (22) soll der Täter von seinem Vorhaben abgelassen haben und in einem silbernen Auto geflüchtet sein.

Der 22-Jährige wartete Mittwochabend auf seine Freundin, als ihm ein circa 170 bis 175 Zentimeter großer Mann entgegenkam. Er soll dann unvermittelt den Geschädigten mit einer Pistole bedroht und Wertsachen gefordert haben. Der Täter soll, vermutlich um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, den 22-Jährigen mit der Pistole an die Schläfe geschlagen haben. Als dann die erwartete Freundin mit ihrem Auto ankam, sei der Täter in Richtung Bodelschwinghstraße gelaufen und sei dort auf den Beifahrersitz eines silbernen VW gestiegen. Der Golf beschleunigte und fuhr in Richtung HIT-Markt davon.

Der Täter hatte lange schwarze, zum Zopf gebundene Haare und trug neben einem dunkelgrünen Nike Trainingsanzug einen schwarzen Mund- und Nasenschutz.

Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den Verletzten, während Polizisten auf der Schulze-Delitzsch-Straße eine auf dem Boden liegende, schwarze Schusswaffe fanden und sicherstellten. Dabei soll es sich nach erster Einschätzung um eine erlaubnispflichtige Druckluftpistole handeln.

Ein weiterer Zeuge nannte Details zum Fluchtfahrzeug. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Weitere Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 telefonisch unter Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (bm)

