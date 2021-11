Polizei Wuppertal

POL-W: W Passanten mit Spielzeugpistole bedroht

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag (08.11.2021) bedrohte ein Mann mehrere Personen im Bereich Döppersberg mit einer Spielzeugpistole. Gegen 10:15 Uhr sprach der 45-jährige Täter eine Frau (35) an und fragte nach Bargeld. Als diese nicht auf die Frage einging, drohte der Wuppertaler eine Pistole zu besitzen und diese auch einsetzen zu wollen. Die Frau begab sich daraufhin in eine angrenzende Bäckerei. Unterdessen hantierte der Mann, der sich in der Zwischenzeit auf eine Bank gesetzt hatte, mit seiner Spielzeugpistole und zielte auf vorbeigehende Fußgänger. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, insbesondere eine Mutter mit ihrer etwa 8-jährigen Tochter, die ebenfalls von dem Täter bedroht wurde. Die Polizei konnte den Mann, der mutmaßlich der Obdachlosenszene angehört, noch am Tatort festnehmen und die Spielzeugpistole sicherstellen. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Bedrohung ein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

