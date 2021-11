Polizei Wuppertal

POL-W: W - Frau stürzt mit ihrem Auto auf die Südstraße

Wuppertal (ots)

Am 09.11.2021, gegen 00:30 Uhr, kam es auf der Bundesallee zu einem Alleinunfall mit einem Pkw. Eine 63-jährige Solingerin war mit ihrem VW Beetle Cabrio auf der Bundesallee in westlicher Richtung unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Zunächst fuhr das Auto unkontrolliert über eine Verkehrsinsel bevor es ein Geländer durchbrach. Der Beetle stürzte etwa sechs Meter in die Tiefe und prallte frontal auf die darunter liegende Südstraße. Schlussendlich kippte der VW auf die Dachseite. Die 63-Jährige wurde zunächst vor Ort von Rettungskräften und später stationär im Krankenhaus behandelt. Sie erlitt schwere, jedoch nach ersten Erkenntnissen keine lebensbedrohlichen, Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei circa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und den Rettungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen im Unfallbereich. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell