Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Betrug einer Firma bleibt glücklicherweise erfolglos

Demmin (ots)

Am 16.08.2021 gegen 11:30 Uhr erschienen zwei Mitarbeiterinnen einer örtlichen Firma im Polizeihauptrevier Demmin, um einen versuchten Betrug anzuzeigen. Nach bisherigem Kenntnisstand erhielt eine der anwesenden Mitarbeiterinnen am Morgen des gleichen Tages eine E-Mail, in der sie augenscheinlich durch ihre Vorgesetzte zur Zahlung einer offenen Rechnung aufgefordert wurde. Da sie im Namen der Firma nicht zahlungsberechtigt ist, leitete sie den Vorgang an eine Kollegin weiter, die eine Überweisung in mittlerer fünfstelliger Höhe veranlasste. In einem späteren Gespräch mit der Vorgesetzten wurde bekannt, dass die Nachricht nicht durch sie versendet wurde. Umgehend wurde Kontakt zur eigenen Bank aufgenommen, welche die Überweisung glücklicherweise rückgängig machen konnte. Ein Vermögensschaden konnte so abgewendet werden.

Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin hat alle bisher verfügbaren Daten erfasst und ist mit der Ermittlung des Täters befasst.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell