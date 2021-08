Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden verursacht durch den Brand eines Pumpenhauses

Wesenberg (ots)

Am 13.08.2021 gegen 11:00 Uhr bemerkte ein Landwirt aus Wesenberg eine Rauchentwicklung nahe dem Finowsee bei Ahrensberg. Da er in der Nähe eine Pumpe zur Bewässerung seiner Felder betreibt, fuhr er in die Richtung, um die Ursache der Rauchentwicklung herauszufinden. Hierbei stellte er fest, dass das Pumpenhaus sowie die darum, als Lärmschutz, aufgestellten Strohballen in voller Ausdehnung brannten. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus Wesenberg kam zur Brandbekämpfung mit 12 Kameraden zum Einsatz.

Zur Ermittlung der Brandursache sind gegenwärtig der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg sowie ein Brandursachenermittler im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell