Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: alkoholisierter Pannenhelfer wendet auf der Autobahn 20

Neubrandenburg (ots)

Am 14.08.2021 gegen 20:25 Uhr befuhr ein Streifenwagen des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow die Autobahn 20 zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Nord und Ost in Richtung Stettin, als sie in einer langgezogenen Rechtskurve auf einen wendenden Pkw aufmerksam wurden. Dieser fuhr entgegen der Fahrtrichtung zu einem auf dem Standstreifen wartenden Pannenfahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen, wollte der Fahrzeugführer den anderen unterstützen, weshalb er umgehend wendete.

Die Beamten sicherten die Gefahrenstelle und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle und stellten fest, dass er erheblich alkoholisiert war. Ein Vortest ergab eine Beeinflussung in Höhe von 1,53 Promille. Gegen den 25-jährigen deutschen Fahrzeugführer aus Prenzlau ermittelt nun die Kriminalpolizei in Friedland wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr. Im Krankenhaus in Neubrandenburg wurde daher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

