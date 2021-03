Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Einbruchserie geht weiter - Zeugen gesucht

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Wie bereits am Montag berichtet, ereigneten sich im Zeitraum zwischen 11.-13.-03.2021 mehrere Kellereinbrüche im Kolbenzeil, der Freiburger Straße und der Rastatter Straße. Am Dienstagabend wurde das Polizeirevier Heidelberg-Süd nun erneut verständigt, da in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Freiburger Straße eingebrochen wurde. Der Tatzeitraum liegt in diesem Fall zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend.

Entwendet wurde dieses Mal nichts. Beim jetzigen Kenntnisstand wird ein Tatzusammenhang mit den bereits berichteten Fällen angenommen. Die Ermittlungen des Bezirksdienstes des Polizeireviers Heidelberg-Süd dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221 3418-140 zu melden

