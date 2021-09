Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gurtweil: Pkw-Aufbruch - Lederjacke gestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.09.20231, zwischen 05.00 Uhr und 06.40 Uhr, warf ein Unbekannter einen faustgroßen Granitstein in die Heckscheibe eines schwarzen Audi TT, welcher in der Königsberger Straße geparkt war. Der Granitstein flog wohl bis auf das Armaturenbrett und beschädigte auch noch die Frontscheibe. Aus dem Audi wurde eine schwarze Herrenlederjacke gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 250 Euro und der Sachschaden am Audi etwa 2.000 Euro. Der Polizeiposten Tiengen, Telefon 07741 8316-0, sucht Zeugen, welche in der Zeit zwischen 05.00 Uhr und 06.40 Uhr Verdächtiges in der Königsberger Straße wahrgenommen haben.

