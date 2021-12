Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Einfamilienhauses in Jaderberg +++ Zwei Personen schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 8. Dezember 2021, gegen 01:00 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Eichenallee in Jaderberg.

Die Hausbewohner, eine 47-Jährige Frau und ihre 11-Jährige Tochter, wurden durch einen Rauchmelder geweckt und konnten sich selbstständig aus dem brennenden Haus retten. Sie erlitten schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand aber nicht.

Durch die Feuerwehr Jaderberg, die mit 40 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand gelöscht werden.

Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zur Feststellung der Brandursache wurden durch die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell